Лаптев Григорий Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаптев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6153. ЛАПТЕВ ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 25 л., Алатырск. у. и в., с. Явлей. Н. С. 2 уч. Алатырск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 16/ХІ—23.
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