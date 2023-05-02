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Гагарин Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гагарин
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
1702. ГАГАРИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 26 л., Бирск. к., д. Ореховые-Горы. В. Т. 16 стр. корп. Ст. 105, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 28/ІІІ—24.

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