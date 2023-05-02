Шаяхматов Глаинура
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаяхматов
- Имя
- Глаинура
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30413. ШАЯХМАТОВ, ГЛАИНУРА, 30 л. Гр. Бирск. у., Казузярск. в., д. Баргомбаш; — Н. С. 3 уч. при 7 зап. инж. б-не г. Перми. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 24 дек. 920.
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