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Князев Арсений Исайевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Князев
Имя
Арсений
Отчество
Исайевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6049. КНЯЗЕВ АРСЕНИЙ ИСАЙЕВИЧ, 35 л., Уржумск. у., Теребиловск. в., д. Чакиной, Н. С. 2 уч. Уржумск. у., Ст. 144, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 10 февр. 923.

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