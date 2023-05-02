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Иванов Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5176. ИВАНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 22 л., Ардатовск. у., Козловск. в., с. Покровского. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. Исп. 28 августа 923.

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