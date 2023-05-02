Ефименко Иосиф
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефименко
- Имя
- Иосиф
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3069. ЕФИМЕНКО ИОСИФ, 20 л., Кустанайск. г. Урицк. у. и в. Н. С. 11 уч. Кустанайск. окр. Ст. 1 ч. 157, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7/ХІІ—23.
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