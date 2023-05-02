Чайников-Гаврилин Андрей Фролович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чайников-Гаврилин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Фролович
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 383
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13134. ЧАЙНИКОВ-ГАВРИЛИН АНДРЕЙ ФРОЛОВИЧ, 22 л., Городищенск. у., Аршинск. в. Н. С. 1 уч. Инсарск. у. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 27/ѴІ—24.
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