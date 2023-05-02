Любимов Устин Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любимов
- Имя
- Устин
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33315. ЛЮБИМОВЪ, УСТИНЪ А ЛЕКСАНДровъ. Лиш. ос. пр. изъ солд. сн., 35 л., рд. въ г. Кронштадтѣ; — СПБ. О. С. (въ 13 р.), 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 2 Апр. 905. | 902 46356 1655 У. | 89 79314 169 М. | 98 93258 1655 У. | 88 95339 169 М. | 96 91927 1655 У. | 98 78773 169 М. | 95 97148 1643 У. | 87 70788 169 М. | 92 114342 1655 У. | 86 6923 169 М. | 91 14964 286 и 1655 У. | 84 78217 170 М.
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