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Морозов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
17324. МОРОЗОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Мологск. у., Лацковск. в., д. Вальцен; — Н. С. 7 отд. г. Петрограда. Незак. проезд по ж. д., лиш. св. 1 г. Исп. 12 февр. 920.

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