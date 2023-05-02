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Лятин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лятин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
26113. ЛЯТИН, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Кашинск. у., Константиновск. в.; — Н. С. Петроградск. р. 3 отд. г. Петрограда. Укрыват. воров, лиш. св. 2 г., с зач. 4 м. пр. з. Исп. 25 мая 920.

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