Малышев Виктор Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышев
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8661. МАЛЫШЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 34 л., Кадниковск. у., Ильинск. в., д. Лавровской. Н. С. 7 уч. Кадниковск. у. Ст. 183, лиш. св. 2 г. Исп. 5 марта 923.
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