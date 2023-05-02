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Малышев Виктор Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малышев
Имя
Виктор
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
05 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8661. МАЛЫШЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 34 л., Кадниковск. у., Ильинск. в., д. Лавровской. Н. С. 7 уч. Кадниковск. у. Ст. 183, лиш. св. 2 г. Исп. 5 марта 923.

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