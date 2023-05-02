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Куликов Иосиф Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Иосиф
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7541. КУЛИКОВ ИОСИФ КУЗЬМИЧ, 22 л., Шуйск. у., Воскресенск. в. и с. Н. С. 3 уч. Ив.-Воскресенск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 5 окт. 923.

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