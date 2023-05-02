Фатеева София Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фатеева
- Имя
- София
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140414. ФАТѢЕВА, СОФІЯ ИВАНОВА. Мщ. г. Астрахани, 22 л., рд. Астрахан. у., Форпостанск. в., въ ст. Атаманской; — М. С. 4 уч. г. Астрахани 22 Дек. 908, 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 27, счит. ср. съ 12 Окт. 909.
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