Алексеев Флегонт Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Флегонт
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129409. АЛЕКСѢЕВЪ, ФЛЕГОНТЪ васильевъ. Каз. пос. Ключевскаго, ст. Цаганъ-Олуевской, Акшинск. у., 19 л.; — М. С. 6 уч. Читин. О. С., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Сент. 909.
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