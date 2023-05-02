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Левский Иван Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левский
Имя
Иван
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
10 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
7998. ЛЕВСКИЙ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ, 24 л., Тарск. у., Седельниковск в., д. Эстонки. Н. С. Бодайбинск. промышл. окр. Ст. 189, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 марта 923.

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