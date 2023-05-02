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Константинова Варвара Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Константинова
Имя
Варвара
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6435. КОНСТАНТИНОВА ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА, 60 л., Новосильск. у., Ламинолозовск. в. и с., Тульск. Губсуд, Ст. 146 ч. 1, лиш. св. 3 г., Исп. 12 сент. 923.

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