Теплоухов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Теплоухов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9095. ТЕПЛОУХОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 32 л., Пермск. окр., Калининск. р. Н. С. 21 уч. Пермск. окр. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. 1 м. П. в. з. с. 5/Ѵ—26.
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