Баглаева Евгения Афанасьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баглаева
- Имя
- Евгения
- Отчество
- Афанасьева
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129737. БАГЛАЕВА, ЕВГЕНІЯ АФАнасьева. Каз. г. Нѣжина, 38 л., рд. въ м. Монастырищѣ, Нѣжин. у.; — З. Н. 3 уч. Прилукск. у. 12 Сент. 909, 1 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.