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Латыпов Гилометдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Латыпов
Имя
Гилометдин
Дата исполнения приговора
02 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
25879. ЛАТЫПОВ, ГИЛОМЕТДИН, 31 г. Гр. Белебеевск. у., Чукадытамаковск. в.; — Н. С. 14 уч. Белебеевск. у. Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 2 авг. 920.

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