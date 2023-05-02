Егоров Матвей Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14805. ЕГОРОВ, МАТВЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Звенигородск. у., Еремеевск. в. и с.; — Н. С. 1 уч. Звенигородск. у. Кража, пр. р. 1 г., с зач. 2 м. и 4 д. пр. з. Исп. 5 сент. 920.
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