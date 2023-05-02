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Емелин Илья Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емелин
Имя
Илья
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
05 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4391. ЕМЕЛИН ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ, 40 л., Моршанск. у., Чернопосельск. в., с. Чернояр. Н. С. 13 уч. Моршанск. у., Ст. ст. 113 и 115, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 авг. 923.

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