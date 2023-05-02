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Костенко Иосиф Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костенко
Имя
Иосиф
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6730. КОСТЕНКО ИОСИФ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 27 л., Речицк. у., Молодушск. в., д. Андреевки, Гомельск. Губсуд, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 м. 9 д. и пор. пр. 2 г., Исп. 11 июня 923.

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