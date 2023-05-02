Костенко Иосиф Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костенко
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6730. КОСТЕНКО ИОСИФ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 27 л., Речицк. у., Молодушск. в., д. Андреевки, Гомельск. Губсуд, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 м. 9 д. и пор. пр. 2 г., Исп. 11 июня 923.
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