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Солодянкин Александр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Солодянкин
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
29078. СОЛОДЯНКИН, АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 46 л. Гр. Малмыжск. у., Узинск. в.; — Н. С. 5 уч. Малмыжск. у. Самогон., лиш. св. 3 г., с конф. ч. имущ. Осужд. 18 окт. 920.

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