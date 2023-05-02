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Левенсберг Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левенсберг
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7982. ЛЕВЕНСБЕРГ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 41 г. г. Кронштадта. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 31 авг. 923.

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