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Богданов Меркурий Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Меркурий
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
37777. БОГДАНОВЪ, МЕРКУРІЙ БОГДАновъ. К. Бѣлозер. у., Мишутинск. в., с. Дѣдова, 19 л.; — Череповецк. О. С. (въ 4 р.), 2 ч. 1655 У., тюр. 1½ г. Исп. 26 Апр. 905. | 901 10717 1555 У. | 98 75407 169 М. | 901 58589 170¹ М.

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