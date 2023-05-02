Волегов Ефим Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волегов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13869. ВОЛЕГОВ, ЕФИМ ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. Оханск. у., Никольск. в., д. Б.-Казани; — Р. Т. г. Перми. Контр-революц., лиш. св. 6 л., с зач. 5 м. и 12 д. пр. в., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 9 апр. 920.
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