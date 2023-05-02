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Озеров Давид Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Озеров
Имя
Давид
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
9660. Озеров Давид Григорьевич, 36 л., Курск. г., Белгородск. у., Ольшанск. в., д. Вихровки. Г. С. 17 уч. Белгородск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 31 мар. 926.

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