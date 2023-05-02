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Иванов Семен Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Семен
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
26 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
47013. ИВАНОВЪ, СЕМЕНЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Новоузен. у., Натальинск. в., с. Малаховки, 22 л.; — Саратов. О. С., 134, 135, 3 Ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., сь лиш. ос. пр., тюр. 10 м. и 20 дн. Исп. 26 Февр. 905.

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