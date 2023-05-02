Юскин Мустафа Шабакаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юскин
- Имя
- Мустафа
- Отчество
- Шабакаевич
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8447. ЮСКИН, МУСТАФА ШАБАКАЕВИЧ, 48 л. Гр. Городищенск. у., Сыромясск. в., с. Сыромясса; - Н. С. 3 уч. Городищенск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и 4 м. Исп. 25 апр. 919. | предыдущие судимости 911 79379 1 ч. 1655 У. | 900 115732 3 ч. 1655 У. | 908 43829 1655 У. | 98 11590 170 М.
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