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Дорофеев Константин Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорофеев
Имя
Константин
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46560. ДОРОФЕЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ ТИмофеевъ. Мщ. г. Томска, 29 л.; — М. С. 4 уч. Благовѣщен. О. С., 14 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 2 Нояб. 904.

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