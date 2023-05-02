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Сеит-Ахметов Фазыл-Ахметь

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сеит-Ахметов
Имя
Фазыл-Ахметь
Дата исполнения приговора
__ ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
35325. СЕИТЪ-АХМЕТОВЪ, ФАЗЫЛЪ-АХметь. Сельск. сбыв. Кокандск. у., Джанджальск. в., о. Кара-Джида, 18 л.; — Ташкентск. С. П., 134, 135, 139, 1629 и 1652 У., каторж. раб. 6 л. Исп. въ Нояб. 904.

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