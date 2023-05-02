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Безруков Василий Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безруков
Имя
Василий
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
129987. Безруковъ, Василій Владимировъ. Мщ. г. Серпухова, 22 л.; — М. С. Прѣсненск. уч. г. Москвы 30 Сент. 909, 169, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 5 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 98790.

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