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Сергеев Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеев
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
28662. СЕРГЕЕВ, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Бронницк. у., Салтыковск. в., с. Гамынского; — Н. С. Сокольничск. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 26 мая 920.

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