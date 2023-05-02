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Шрадер Константин Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шрадер
Имя
Константин
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
22 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
36990. ШРАДЕРЪ, КОНСТАНТИНЪ ПРОкофьевъ (до св. кр. Мендель-Беръ Янкелевъ). Сс.-посел. Якутск. окр., Покровск. в., д. Тайонъ-Аринскаго, 37 л., рд. Виндавск. у., въ Мостицко-Пильтенск. в.; — Якутск. О. С. (во 2 р., 1 р. Воен. С.), 9 и 1647 У., тюр. 5 м. Исп. 22 Янв. 905.

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