Дорошкевич Иван Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорошкевич
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46564. ДОРОШКЕВИЧЪ, ИВАНЪ ОСИповъ. Не прип., 17 л., рд. Вилкомір. у., Роговск. в., въ д. Межишкахъ; — У. Чл. О. С., по Вилкомір. у., 12, 6 п. 13 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 9 Апр. 905.
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