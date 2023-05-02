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Дорошкевич Иван Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорошкевич
Имя
Иван
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46564. ДОРОШКЕВИЧЪ, ИВАНЪ ОСИповъ. Не прип., 17 л., рд. Вилкомір. у., Роговск. в., въ д. Межишкахъ; — У. Чл. О. С., по Вилкомір. у., 12, 6 п. 13 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 9 Апр. 905.

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