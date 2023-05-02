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Яковлев Дмитрий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Дмитрий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
30771. ЯКОВЛЕВ, ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 56 л. Гр. Лодейнопольск. у., Оштинск. в.; — Н. С. 3 уч. Лодейнопольск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 18 июля 920.

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