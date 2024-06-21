Улич Матвей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Улич
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140303. УЛИЧЪ, МАТВѢЙ ПАВЛОВЪ. К. Сквирск. у., Верховенск. в., с. Карабчіева, 21 г.; — М. С. 5 уч. Сквирск. окр. 4 Апр. 909, 16 и 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 45833, тюр. 8 м. Исп. 8 Окт. 909. | 907 69511 169 М.
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