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Сербинов Александр Афиногенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сербинов
Имя
Александр
Отчество
Афиногенович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8962. СЕРБИНОВ АЛЕКСАНДР АФИНОГЕНОВИЧ, 19 л., г. Баку. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 1 г. 9 м. 10 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 ноября 923.

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