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Родионов Николай Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родионов
Имя
Николай
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8270. РОДИОНОВ НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ, 22 л., Вяземск. у., Федоровск, в., д. Соколова. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 88, 105, 106 ч. 2, 108, 113 ч. 1, 176, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 июня 923.

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