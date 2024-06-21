Черкасов Матвей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черкасов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141146. ЧЕРКАСОВЪ, МАТВѢЙ СЕМЕНОВЪ. К. Рыльск. у., Благодатенск. в., с. Сучкина, 45 л., рд. т. же у., Кореневск. в., въ д. Толпинѣ; — Г. С. г. Рыльска, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Авг. 909.
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