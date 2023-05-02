Давыдова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова Анна Ивановна

Давыдова Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдова
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
23 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3698. ДАВЫДОВА АННА ИВАНОВНА, 30 л., Красноуфимск. у., Иргинск. в. и завода. Н. С. 4 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 февр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.