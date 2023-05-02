Волков Павел Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144143. ВОЛКОВЪ, ПАВЕЛЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Грязовца, 25 л , рд. въ с. Никольскомъ, Семенцовск. в., Грязовецк. у.; — Ярослав. О. С. 23 Сент. 909, 133, 4 п. 134 и 1 ч. 1647 У., по слож. съ нак. по приг. Вологодск. О. С. отъ 22 Марта 907 г. (по 1655 У. — арест. отд. 4 г.), пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 63168 и 906 г. № 41835 и У. Чл. О. С. по Грязовецк. у. отъ 31 Іюля 906 г., арест. отд. 6½ л. Исп. 31 Окт. 909. | 903 84998 1651 У.
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