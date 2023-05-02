Давыдов Степан Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыдов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18391. ДАВЫДОВЪ, СТЕПАНЪ ГЕРАСИМОВЪ, 52 л. К. изъ сс. Тобольск. у., Байкаловск. в., с. Балашова, рд. Медынск. у., въ в. и с. Галкинѣ; — М. С. 1 уч. Тобольск. у., 8 Дек. 910, 50 М., тюр. 2 м. Исп. 29 Дек. 910. | 910 131181 50 М. | 93 97429 1647 У. | 909 131888 169 М. | 90 96763 169 М. | 905 38879 169 М. | 90 19967 169 М. | 900 32052 50 М.
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