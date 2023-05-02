Матушевич Дионисий Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матушевич
- Имя
- Дионисий
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26466. МАТУШЕВИЧ, ДИОНИСИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 40 л. Гр. Васильевск. у., с. Матюшей; — Р. В. Т. Ташкеитск. ж. д. Контр-револ., лиш. св. 1 г. условно.
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