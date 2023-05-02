Бреннер Мартин-Иоган Иозепов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бреннер
- Имя
- Мартин-Иоган
- Отчество
- Иозепов
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143447. БРЕННЕРЪ, МАРТИНЪ-ІОГАНЪ Іозеповъ. К. Вейсенштейн. у., Койкск. в., 22 л., рд. въ г. Ревелѣ; — Ревельск. О. С. 11 Сент. 909, 152, 1 ч. 1655 и 1659¹ У., по совок. съ приг., напеч. въ 909 г. № 121605 и приг. М. С. 3 уч. Рев.-Гапсальск. окр. отъ 29 Мая 909 г. (172 М., тюр. 3 м.), арест. отд. 1½ г. Исп. 2 Нояб. 909. | 906 84546 1655 У. | 905 1056 170 М.
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