Лебедев Андрей Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7949. ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ, 37 л., Пронск. у., Дятловск. в., д. Новинское. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 80 и 114а, ч. 2 пор. пр. 3 г. Исп. 23 мая 923.
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