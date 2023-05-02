Годулян Александр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Годулян
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48508. годулянъ, АЛЕКСАНДРЪ Николаевъ, 28 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Одессы; — Одесск. О. С., 26 Янв. 911, 152¹, 1 ч. 1647, 2 ч. 1655 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 3 г. и 3 м., съ зач. 5 м. и 27 дн. предв. заключ. Исп. 7 Марта 911. 907 1830 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. 902 21192 1655 У. въ 906 г. № 61424. 901 59240 169 М. | 99 1607 169 М. 99 65686 169 М.
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