Пинк Мария Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пинк
- Имя
- Мария
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18167. ПИНК, МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 27 л. Гр. Марксштадтск. у., с. Отроговки; — Р. Т. Обл. немц. Повол. Убийство, лиш. св. 10 л. Исп. 6 июня 920.
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