Богданов Павел Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45308. БОГДАНОВЪ, ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВЪ (онъ же Захаровъ). К. Гдовск. у., Бобровск. в., д. Дворца, 24 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. С. М. С. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Іюня 905. | 901 41118 169 М. | 99 41018 169 М.
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