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Богданов Павел Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Павел
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
45308. БОГДАНОВЪ, ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВЪ (онъ же Захаровъ). К. Гдовск. у., Бобровск. в., д. Дворца, 24 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. С. М. С. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Іюня 905. | 901 41118 169 М. | 99 41018 169 М.

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