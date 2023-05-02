Захарова Анисья Емельяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захарова
- Имя
- Анисья
- Отчество
- Емельяновна
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15191. ЗАХАРОВА, АНИСЬЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА, 44 г. Гр. Меленковск. у., Дмитриево-Горск. в., с. Сангур; — Н. С. 9 уч. Меленковск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. до 1 г., с зач. 1 г. и 20 д. пр. з. Исп. 23 нояб. 920.
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